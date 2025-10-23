Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?

Две седмици след разпространението на ваксините в търговската мрежа, на много места препаратите вече липсват. Единствено засиленият интерес ли е причината и ще има ли ново зареждане?

Вчера Министерството на здравеопазването съобщи, че 15 хиляди дози от назалната ваксина за деца над 2 години са доставени и ще бъдат налични в аптеките още днес.

По думите на Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, ваксините свършвт много бързо.

„Всяка година ваксините се продават по това време и свършват много бързо. Търсенето обикновено е до средата на следващия месец. След това ваксини не се внасят, не се продават и, ако са останали, се изхвърлят. Внесени са повече ваксини от обикновеното, но за съжаление и търсенето е повече от обикновеното, според мен. Затова те свършиха много бързо“, каза в "Денят започва" председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

По думите му около 580 хиляди дози са били доставени, като част от тях отиват при личните лекари, а около 180 хиляди остават за аптечната мрежа.

По думите му няма проблем с ваксините срещу ковид.

