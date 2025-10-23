Румен Петков: Народното събрание ще има ротационен председател при наличие на всеобщо съгласие

При наличие на всеобщо съгласие ще има ротационен председател на Народното събрание, защото форумите на някои от партиите и коалициите предстоят. И това не е прецедент в българската политика. Онази сглобка беше конструирана с аргумента, че ще има рутиращи се премиер и председател на парламента, но това не се случи - коментира в студиото на "Денят започва" председателят на АБВ - част от коалицията "БСП - Обединена левица" Румен Петков.

"19 депутати в това Народно събрание с един изключително успешен оперативен начин на ръководене от страна на доц. Киселова мисля, че заслужава уважение и съм сигурен, че това ще бъде отчетено от всички участници не само в управляващия формат, а и в Народното събрание, колкото и изкривени да са мислите на някои от тях", поясни той.

В неделя БСП има насрочен национален форум, на който би трябвало да се обсъди този въпрос.

"Това беше трудно постигнат и много успешен от гледна точка на националния и институционалния интерес ход с избора на доц. Киселова за председател на Народното събрание. Всяко едно посегателство върху властови ресурс и присъствие се приема болезнено. Считам, че не трябва да бъде драматизиран хода при положение, че БСП има изключително солидно участие в изпълнителната и в законодателната власт", каза още Петков.

Той подчерта, че министрите на "БСП - Обединена левица" са изключително успешно представящи се в една много трудна ситуация. По думите му, тази конструкция, която излъчи правителството, е много трудна за съвместно съществуване и всеки участник в нея прави своите компромиси, но не и на всяка цена.

Вижте целия разговор във видеото