БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Румен Петков: Народното събрание ще има ротационен председател при наличие на всеобщо съгласие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Тази конструкция е много трудна за съвместно съществуване и всеки участник в нея прави своите компромиси, смята той

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

При наличие на всеобщо съгласие ще има ротационен председател на Народното събрание, защото форумите на някои от партиите и коалициите предстоят. И това не е прецедент в българската политика. Онази сглобка беше конструирана с аргумента, че ще има рутиращи се премиер и председател на парламента, но това не се случи - коментира в студиото на "Денят започва" председателят на АБВ - част от коалицията "БСП - Обединена левица" Румен Петков.

"19 депутати в това Народно събрание с един изключително успешен оперативен начин на ръководене от страна на доц. Киселова мисля, че заслужава уважение и съм сигурен, че това ще бъде отчетено от всички участници не само в управляващия формат, а и в Народното събрание, колкото и изкривени да са мислите на някои от тях", поясни той.

В неделя БСП има насрочен национален форум, на който би трябвало да се обсъди този въпрос.

"Това беше трудно постигнат и много успешен от гледна точка на националния и институционалния интерес ход с избора на доц. Киселова за председател на Народното събрание. Всяко едно посегателство върху властови ресурс и присъствие се приема болезнено. Считам, че не трябва да бъде драматизиран хода при положение, че БСП има изключително солидно участие в изпълнителната и в законодателната власт", каза още Петков.

Той подчерта, че министрите на "БСП - Обединена левица" са изключително успешно представящи се в една много трудна ситуация. По думите му, тази конструкция, която излъчи правителството, е много трудна за съвместно съществуване и всеки участник в нея прави своите компромиси, но не и на всяка цена.

Вижте целия разговор във видеото

#ротационно председателство #"БСП - Обединена левица" #председател на Народното събрание #Румен Петков #ПП АБВ

Последвайте ни

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заседание на Народното събрание
3
Заседание на Народното събрание
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
4
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!
5
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
6
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Политика

Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС
Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС
Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България
Чете се за: 00:40 мин.
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 00:47 мин.
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
Чете се за: 01:27 мин.
Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК
Чете се за: 01:22 мин.
Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си
Чете се за: 03:17 мин.
Криминално
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини? Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Температури до 23° днес
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ