Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка

Трима души пострадаха днес сутринта в бургаското училище „Иван Вазов“ след спречкване между две ученички, при което бе използван лютив спрей. Инцидентът наложи евакуация на учениците и кратко прекъсване на учебните занятия.

Сигналът за инцидента в училище „Иван Вазов“ е подададен около 08:45 ч. днес в Първо районно управление – Бургас. В спречкването пред тоалетните на третия етаж са участвали две съученички от 12 клас, като едната извадила спрей, за да напръска опонентката си.

В този момент за да потуши конфликта, на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичетата. Същата, заедно с близкостояща ученичка, неучастваща в конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, използвала спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищният психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.