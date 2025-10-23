Системата за толконтрол работи ефективно и без корупция, каза директорът Олег Асенов

Автоматизираната система осигурява постоянен и ефективен контрол върху трафика и товарните превози. Това заяви в студиото на "Денят започва" директорът на Националното толуправление проф. Олег Асенов. Той обясни, че усилията на управлението са насочени към запълване на дефицита от непрекъснат и обективен контрол върху трафика. Според него камерите и сензорите функционират денонощно и електронно измерват скоростта и теглото на превозните средства, елиминирайки възможността за корупция.

„Системата работи ефективно, дава резултат. Нашите усилия са насочени към запълване на един дефицит от обективен непрекъснат и имунизиран от корупция контрол, защото камерите и сензорите работят 24 часа, не зависят от хора. Автоматично и електронно отсичат, както средна скорост, така и движение с повече тегло от разрешеното. Ние се опитваме включително и с контрол за движение в аварийната лента и управление на автомобил без предпазен колан, да изградим един комплекс от ефективни мерки за превенция преди всичко“, каза проф. Асенов.

Той коментира, че превенцията е основният механизъм за да намалее пътния травматизъм.

"Виждам, че мерките дават резултат. Хората по определен начин осъзнават, че това, което се прави с този контрол за средна скорост е за тяхно добро".

Проф. Асенов коментира и заобикалянето на магистрала „Струма“ от тежкотоварния трафик, с цел избягване на контрол за средната скорост.

„Това не е национална черта. Подобни практики има и в други страни, не само в България… Но колкото повече говорим за тези механизми и доказваме, че системата е еднаква за всички, толкова по-малко хора ще се опитват да я заобикалят. това е начинът да има промяна“, уточни той.

Относно твърденията, че около 20% от сензорите за измерване на тегло не работят, проф. Асенов обясни, че това е част от процес на възстановяване.

„Със стъпването на новото правителство установихме, че по-малко от половината точки работеха през март, а почти нито един сензор за претегляне в движение. Защо не се работили? Мога да отговоря по следният начин. Нежелание, некомпетентност на определен период от време. Просто тази система беше превърната за няколко години в спящата красавица и просто имаше нужда от някаква събуждаща целувка, която ние давахме и я събудихме“, каза той.

По думите му системата осигурява обективен контрол върху претоварването на камионите, като през първия ден на засилените проверки са регистрирани над 350 претоварени автомобила, а вчера – само 50. Вече са събрани над 20 000 лева глоби за няколко дни.

Той е категоричен, че електронният контрол намалява възможността за корупция и заобикаляне на правилата.

„Целта ни е да няма катастрофи заради претоварване. Когато всеки ден се налага да платиш по 1 200 лева за претоварен камион, сметката става друга и превозвачите започват да се съобразяват с правилата“, посочи проф. Асенов.

Системата също така позволява намаляване на броя на служителите на терен, като контролната дейност се концентрира в центрове за многофункционален контрол и чрез софтуерни роботи.

Вижте целия разговор във видеото