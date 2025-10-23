Кризата с боклука в София: Ще бъде ли решен трайно проблемът?

Три основни теми разглежда днес Столичният общински съвет — актуализацията на бюджета за 2025 година, предложението за увеличение на цените на таксиметровите услуги с близо 20% и задълбочаващата се криза с боклука в столицата.

Според общинските съветници от ГЕРБ и БСП проблемът с извозването на отпадъците може скоро да обхване и други райони, чиито договори изтичат в края на годината.

Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"

Според представителите на ГЕРБ-СДС и БСП, кризата с боклука вече е факт и се очаква да се влоши, ако не бъдат предприети спешни мерки.