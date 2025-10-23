БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата с боклука в София: Ще бъде ли решен трайно проблемът?

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Общинският съвет обсъжда актуализация на бюджета, по-високи цени на такситата и задълбочаващия се проблем със сметоизвозването

Три основни теми разглежда днес Столичният общински съвет — актуализацията на бюджета за 2025 година, предложението за увеличение на цените на таксиметровите услуги с близо 20% и задълбочаващата се криза с боклука в столицата.

Според общинските съветници от ГЕРБ и БСП проблемът с извозването на отпадъците може скоро да обхване и други райони, чиито договори изтичат в края на годината.

Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"

Според представителите на ГЕРБ-СДС и БСП, кризата с боклука вече е факт и се очаква да се влоши, ако не бъдат предприети спешни мерки.

Ваня Тагарева, група на ГЕРБ-СДС в СОС: „Очакваме кмета да предложи план, такъв, какъвто изисквахме от него. Очевидно е, че криза с боклука има. Очаквам кмета своевременно да си проведе обществените поръчки, защото в края на този месец все още няма избран изпълнител, а изтичат договорите за три района - "Подуене", "Слатина" и "Изгрев". Когато през март му казах да си проведе навреме обществените поръчки, за да не осъмнем с боклук — се случи. Не ни послуша.“

Иван Таков, председател на групата на „БСП за България“ в СОС: „Днес очакваме, както поставихме като ангажимент към кмета, да ни даде ясен план за излизане от кризата, защото, както знаете, след около един месец още 17 района в София ще останат без фирми, които да ги чистят. Заплашени сме, това го говорим от месеци, от сериозна криза с боклука в София. Идват вече и зимните месеци, а все още нямаме яснота кой ще чисти и снега.“

#кризата с боклука #Столичен общински съвет

