Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва отпадъците

Няма да бъде избирана нова фирма, която да събира боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Това обяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. За сметосъбирането в двата проблемни района дългосрочно ще отговаря общинското предприятие "Софинвест".

Според общинарите ситуацията е под контрол и общинското дружество ще се справи. На дневен ред сега са и останалите райони на столицата, които до края на годината също остават без договори.

Кризата в двата района е овладяна, е оценката на Столичната община. Все още има проблеми точки, но те стават все по -малко.

Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология: "Към настоящия момент го правим със собствени сили, продължава столичното предприятие за третиране на отпадъци да изпълнява тази дейност. Очакваме в най-скоро време при окомплектоването на ОП "Софекострой" да му възложим чрез инхаус процедура изпълнението на тази дейност в двата райони вече дългосрочно."

От общината отново призовават гражданите да изхвърлят разделно. За двете кризисни седмици боклукът в цветните контейнери в "Красно село" и "Люлин" се е увеличил двойно, а останалите отпадъци са с 40% по-малко. Според кмета на "Красно село" обаче това дали отпадъкът е по-малко може да се установи с точно, чак след като се събере всичко.

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": "Смятам, че подготовката за подобни кризи трябваше да започне доста по-рано и да се окомплектоват дружествата, които отговарят за подобен тип дейности. Предполагам, че гражданите ще потърсят правата си, в крайна сметка това са техни права, да бъдат в здравословна среда, към този момент такава не е гарантирана."

15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село"

От общината ще предприемат всички необходими мерки, за да не се стигне до криза с боклука и в останалите столични райони. "Софекострой" и в момента отговаря за "Красна поляна", а с добавянето на "Люлин" и "Красно село", предприятието на практика ще поеме целия район 6. За останалите още се водят проучвания.

Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология: "Към настоящия момент се стремим да създадем капацитет за тази зона, вече за в бъдеще ще видим каква ще е нуждата от допълнителни инвестиции, както за техника, така и за организация за работа."

В "Люлин" и "Красно село" за две седмици от инспектората са съставили 15 акта на фирми и 20 фиша на граждани, че изхвърлят рециклируеми отпадъци в общия боклук или до него.