Без дом: Още семейства от „Хаджи Димитър“ търсят помощ след като блокът им бе обявен за опасен

Едно семейство вече е настанено в държавен апартамент за срок от 5 години, а други три очакват решение. От Столична община са осигурени средства за временна помощ и започва проектиране на укрепителни дейности.

Още три семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър“ са потърсили съдействие от областния управител, след като жилищната им сграда бе обявена за опасна и подлежаща на евакуация.

Едно от домакинствата вече е настанено в държавен апартамент, предоставен безвъзмездно за срок от пет години, а за останалите се търси решение.

„Ситуацията е кризисна. Основният приоритет е да осигурим безопасността на живущите в блока. От Столична община вече са подписани договори за отпускане на финансови средства със седем от домакинствата, които се местят в новите си жилища, за да напуснат сградата,“ каза в "Денят започва" Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне“.

Той уточни, че помощта, която общината предоставя, е финансова, а не под формата на общински жилища:

„Срокът на помощта е една година, като в този период очакваме да бъде извършено проектирането на бъдещите укрепващи дейности. След това ще стане ясно дали ще е нужно удължаване, но моята позиция е, че общината трябва да осигури подкрепа за целия необходим период“, обясни още Кристиян Христов.

По думите му, макар в района да има пет идентични блока, само тази сграда е конструктивно компрометирана.

„Компрометирана е както конструкцията, така и експлоатационното ѝ състояние, което я прави опасна. Другите сгради са стабилни,“ подчерта Христов.

Кметът на „Подуяне“ допълни, че жителите ще участват с минимален собствен принос при предстоящите ремонтни дейности - около 5%.

От своя страна областният управител Стефан Арсов потвърди, че четири семейства вече са получили жилища от държавата.

„Хората разказаха, че в рамките на година - две почти не е имало движение от страна на институциите. Имаше заповед от районния кмет за евакуация и ние предоставихме жилищата в рамките на седмица – седмица и половина, за да имат нормален дом,“ посочи Арсов.

Снимки:БТА

Той допълни, че апартаментите са дадени за срок от пет години или до възстановяване на сградата, ако това се случи по-рано.