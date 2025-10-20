Външните министри на ЕС се срещат в Люксембург

Външните министри от Европейския съюз се срещат в Люксембург. Очаква се на заседанието да бъде обсъден 19-тия пакет санкции срещу Русия.

Освен дискусиите около войната в Украйна, Съветът по външни работи ще обсъди ситуацията в Близкия изток и отношенията на блока със страните от Индо-Тихоокеанския регион. Заседанието ще бъде председателствано от върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. В него ще се включи лично и външният министър на Украйна, Андрей Сибиха.