ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония

Чете се за: 01:15 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Управляващата партия печели най-много кметски места на местните избори в Република Северна Македония. Това сочат първите неофициални резултати след вота вчера.

При обработени почти 100% от протоколите ВМРО-ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски печели изборите за кмет още на първи тур или влиза във втория тур в 53 от 80-те общини в страната. В столицата Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително с почти 40 процента от гласовете.

Коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН има преднина в 9 общини, а опозиционният Социалдемократически съюз – в 8. Очаква се довечера избирателната комисия да обяви официални резултати от вота. Балотажите са на 2 ноември.

Местните избори се определят като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Европейския съюз.

#Северна Македония #РСМ #ВМРО-ДПМНЕ #избори

