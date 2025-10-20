ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония

Управляващата партия печели най-много кметски места на местните избори в Република Северна Македония. Това сочат първите неофициални резултати след вота вчера.



При обработени почти 100% от протоколите ВМРО-ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски печели изборите за кмет още на първи тур или влиза във втория тур в 53 от 80-те общини в страната. В столицата Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително с почти 40 процента от гласовете.

Коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН има преднина в 9 общини, а опозиционният Социалдемократически съюз – в 8. Очаква се довечера избирателната комисия да обяви официални резултати от вота. Балотажите са на 2 ноември.

Местните избори се определят като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Европейския съюз.