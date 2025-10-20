Студено утро с температури около 0°

В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще има условия за слана.

През деня ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 17° - 19°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област.

Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра около 5°.

През следващите дни бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Във вторник ще е предимно слънчево. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните температури ще са между 15° и 20°. В сряда и четвъртък на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.