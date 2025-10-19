БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За това сигнализираха жителите на Две Могили

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

За опасна измама сигнализираха жители на Две Могили. Възрастни хора са получили обаждания или смс-и да променят банковите си сметки, за да превалутират наличните средства в тях в евро.

Опасенията са, че могат да станат жертви на евентуални измами.

Ето какво им отговориха експерти от КЗП и НАП, които отидоха при тях в рамките на информационната кампания за еврото.

В Две Могили живеят над 4 хиляди души. Повечето са възрастни хора и се страхуват да не попаднат в капана на измамници при въвеждането на еврото, подмамени от предлаган по-нисък обменен курс.

Мариета Петрова – кмет на Община Две Могили:
Единични са случаите, но се случват такива сигнали.

Получават различни фишинг мейли, смси, обаждания по телефон, в които ги приканват да си сменят банкови сметки, да превалутират, още сега да започнат смяна на средствата си. И се страхуваме някой да не се подлъже.

Грозданка Пеева: Това по смарт-телефона има и лъжливи новини, където подвеждат хората, защото не знаем кое е вярно, кое е лъжа.

Венетка Калицова: Може да има измами, защото хората, всеки ще се стреми да даде по-малко пари, да получи повече.

Търговците като Баки Исмаил отсега са притеснени как ще различат фалшивите банкноти, защото още не знаят как ще изглеждат истинските копюри.

Баки Исмаил – търговец: Може да има някои такова хора да се занимават да пробутат. Ще гледам водните знаци.

Подобни измами ще зачестят в края на тази и началото на следващата година с въвеждането на еврото, прогнозира старши инспектор Павел Кръстев от териториалния отдел на Комисията за защита на потребителите в Русе .

ст. инсп. Павел Кръстев – териториален отдел на КЗП-Русе: Съветът ми е, когато дойде време хората да обменят валута да се доверят единствено на банките и български пощи. Те не трябва да се подвеждат по добри оферти от познати и непознати с цел да спестят време или да получат по-добър курс, защото според мен това е заложена бомба.

До 30 юни догодина обмяната на левове в евро в банките ще е безплатно, след това ще се начисляват такси, в БНБ обаче услугата ще се извършва без комисионна.

В Русе вече има санкционирани търговци , затова, че не са спазили изискванията за двойно обозначаване на цените на стоките в лева и евро.

Имуществената глоба е от 600 до 7 000 лева.

#опасна измама

