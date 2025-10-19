На всеки десет секунди една жена чува диагнозата рак на гърдата

Днес отбелязваме световния ден за борба с рака на гърдата. В световен мащаб на всеки десет секунди една жена получава тежката диагноза.

Коварното заболяване е един от най-често срещания вид рак. Пред пилоните на НДК беше открита арт инсталация като част от кампанията, която се организира от Българското дружество по образна диагностика с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Столичната община, болница ИСУЛ и НДК.



Над 4000 жени всяка година у нас чуват тежката диагноза рак на гърдата като едва 12% от тях са в ранен стадии на заболяването.



Ванина Васева: Когато чух диагнозата на 15 септември не повярвах. Наистина не повярвах и го взех много несериозно, но за съжаление се оказа сериозно защото туморът беше 2,9 см. В момента се чувствам добре, възстановявам се, но съвсем скоро съм оперирана на 2 октомври. Затова призовавам всички жени не чакайте в последния момент и да отлагате. По данни на Българското дружество за образна диагностика възрастта на заболелите непрекъснато пада.



Йордан Спирдонов - Българско дружество за образна диагностика: За последните пет години при младите жени от 18 и 25 години, този ръст е почти 100%. Ето защо ние организирахме профилактични прегледи в УМБАЛ "Царица Йоанна".



В световен мащаб всяка година се разболяват над 2,3 млн. жени, а при мъжете честотата на заболяването е между 0,5% и 1%. Доктори и специалисти съветват жените да не пренебрегват профилактиката, включително и като се самопреглеждат.

Илия Тасев, директор на дирекция в МЗ: Можеш да го проведеш вкъщи, можеш да го проведеш под душа, тоест можеш да отделиш тези минути време , за да опазиш собственото си здраве, с което може да си полезен сам за себе си. Добромира Карева - зам.-министър на здравеопазването: Тази грижа към самите нас трябва да бъде ежедневна, ежемесечна, ежегодна, да не пренебрегват профилактичните прегледи, което е в основата на превенцията срещу рака на гърдата.



На 26 октомври по БНТ 2 ще бъде излъчен филмът "Цвете в буря", разказващ историята на пет жени, сблъскали се със заболяването.