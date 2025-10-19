Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу

Над 2000 стоки на нови, по-ниски цени в супермаркетите - инициативата е на правителството
Гърците вече пазаруват над 2000 стоки от първа необходимост на нови, по-ниски цени в супермаркетите.
Инициативата е на правителството и цели облекчаване на домакинствата през зимния сезон, когато и разходите се очаква да бъдат най-големи.
Поставени ли са вече новите етикети на рафтовете със стоки?
Намалението обхваща близо 10% от асортимента на супермаркетите в Гърция. Това са стоки от първа необходимост. 1074 хранителни продукта и 1106 нехранителни продукта.
Етикетите трябва да бъдат в червен цвят, а на тях задължително да бъде отбелязан процентът на намаление.
Проверка в един от супермаркетите в Серес установи, че най-големите отстъпки са на кафето и макаронените изделия, които достигат до 45%.
Впечатление прави, че повечето хора тук още не знаят за тази мярка.
В този супермаркет в Серес новите цени вече са означени с червен етикет и процент на намаление. Отстъпките започват от 5 и достигат до 45% на някои марки. Според гърците тази мярка е наложителна заради растящата инфлация и високите цени в магазините.
"Цените в Гърция са възмутителни. Особено на хранителните стоки, те скочиха драстично".
"Много пъти пазаруваме продукти на намаление в супермаркета, защото иначе ни е много скъпо".
Тук намаленията на кафето и макаронените изделия достигат до 45%.
Докато при основните млечни продукти отстъпка почти няма.
"Млечни продукти, сирена, кашкавал, колбаси и меса. Тяхната цена трябва да се намали най-вече".
"Това е храната, от която се нуждаем ежедневно. Но все пак и с тези намаления е приемливо. 20% намаление на яйцата например е добре за нас".
Проверяваме колко пари ще спестим след намалението. В количката поставяме хляб, яйца, ориз, боб, леща, кафе на капсули, млечна салата и макарони. Преди тези продукти са стрували 31 евро и 65 цента. Сега за тях плащаме 22 евро и 40 цента. Което е с близо 29% по-евтино.
"Първото нещо, което трябва да се промени в Гърция, е тези отстъпки да бъдат постоянни, а не само за няколко месеца, както се планува".
"Ако искаш, да можеш да намериш по-евтин продукт. Ако искаш, да можеш да намериш по-скъп. Трябва да има по нещо за всеки според джоба му, а не всичко да е много скъпо, както досега".
Идеята на правителството е по-ниските цени да се запазят поне до края на годината.