Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу

Гърците вече пазаруват над 2000 стоки от първа необходимост на нови, по-ниски цени в супермаркетите.

Инициативата е на правителството и цели облекчаване на домакинствата през зимния сезон, когато и разходите се очаква да бъдат най-големи.

Поставени ли са вече новите етикети на рафтовете със стоки?

Намалението обхваща близо 10% от асортимента на супермаркетите в Гърция. Това са стоки от първа необходимост. 1074 хранителни продукта и 1106 нехранителни продукта.

Етикетите трябва да бъдат в червен цвят, а на тях задължително да бъде отбелязан процентът на намаление.

Проверка в един от супермаркетите в Серес установи, че най-големите отстъпки са на кафето и макаронените изделия, които достигат до 45%.

Впечатление прави, че повечето хора тук още не знаят за тази мярка.

В този супермаркет в Серес новите цени вече са означени с червен етикет и процент на намаление. Отстъпките започват от 5 и достигат до 45% на някои марки. Според гърците тази мярка е наложителна заради растящата инфлация и високите цени в магазините.

"Цените в Гърция са възмутителни. Особено на хранителните стоки, те скочиха драстично". "Много пъти пазаруваме продукти на намаление в супермаркета, защото иначе ни е много скъпо".

Тук намаленията на кафето и макаронените изделия достигат до 45%.

Докато при основните млечни продукти отстъпка почти няма.

"Млечни продукти, сирена, кашкавал, колбаси и меса. Тяхната цена трябва да се намали най-вече". "Това е храната, от която се нуждаем ежедневно. Но все пак и с тези намаления е приемливо. 20% намаление на яйцата например е добре за нас".

Проверяваме колко пари ще спестим след намалението. В количката поставяме хляб, яйца, ориз, боб, леща, кафе на капсули, млечна салата и макарони. Преди тези продукти са стрували 31 евро и 65 цента. Сега за тях плащаме 22 евро и 40 цента. Което е с близо 29% по-евтино.

"Първото нещо, което трябва да се промени в Гърция, е тези отстъпки да бъдат постоянни, а не само за няколко месеца, както се планува". "Ако искаш, да можеш да намериш по-евтин продукт. Ако искаш, да можеш да намериш по-скъп. Трябва да има по нещо за всеки според джоба му, а не всичко да е много скъпо, както досега".

Идеята на правителството е по-ниските цени да се запазят поне до края на годината.