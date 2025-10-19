Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?

Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков" - отговорът на този въпрос очакваме всички след бурната политическа седмица.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че няма ГЕРБ първи да счупят коалицията, но няма и да стоят в нея по този начин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!

Опозицията поиска оставката на правителството.

Парламентът не заработи и властта остана на пауза.

Ретроспекцията на думи и действия и какви са очакванията?

Мнозинство от диаметрално противоположни партии предполагаше от самото начало нестабилност. Сякаш обаче не вотовете на недоверие, които следваха един след друг, а резултатите от изборите за общински съвет в Пазарджик се превърнаха в най-голямата заплаха за кабинета.

ГЕРБ останаха шести. Борисов реагира: прати депутатите си из страната да се срещнат с електората, критикува партньорите от БСП и ИТН, заговори за смяна на председателя на Парламента, каза на премиера да се стяга и да преформатира.

Премиерът заяви: не е време за избори. И изтъкна: разговор е необходим, за не се носи отговорността само от ГЕРБ.

Пеевски също отговори, че ДПС е готово да поеме своята отговорност за управлението. Припомни, че подкрепят кабинета до момента без нищо - готови са и така да продължат, но и да споделят отговорността.

БСП изтъкнаха: нова политическа криза би се отразила разрушително върху държавата. Няма свещени крави в това управление.

ИТН запазват пълно мълчание.

От опозицията се чу призив за оставка на кабинета.

Президентът видя капитулация на Борисов пред Пеевски.

Водени ли са вече разговори, в какъв формат и как ще се нареди политическият пъзел след срещата на ССУ утре - предстои да разберем.