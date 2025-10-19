БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

В очакване на отговора след бурната политическа седмица

народно събрание
Слушай новината

Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков" - отговорът на този въпрос очакваме всички след бурната политическа седмица.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че няма ГЕРБ първи да счупят коалицията, но няма и да стоят в нея по този начин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!

Опозицията поиска оставката на правителството.

Парламентът не заработи и властта остана на пауза.

Ретроспекцията на думи и действия и какви са очакванията?

Мнозинство от диаметрално противоположни партии предполагаше от самото начало нестабилност. Сякаш обаче не вотовете на недоверие, които следваха един след друг, а резултатите от изборите за общински съвет в Пазарджик се превърнаха в най-голямата заплаха за кабинета.

ГЕРБ останаха шести. Борисов реагира: прати депутатите си из страната да се срещнат с електората, критикува партньорите от БСП и ИТН, заговори за смяна на председателя на Парламента, каза на премиера да се стяга и да преформатира.

Премиерът заяви: не е време за избори. И изтъкна: разговор е необходим, за не се носи отговорността само от ГЕРБ.

Пеевски също отговори, че ДПС е готово да поеме своята отговорност за управлението. Припомни, че подкрепят кабинета до момента без нищо - готови са и така да продължат, но и да споделят отговорността.

БСП изтъкнаха: нова политическа криза би се отразила разрушително върху държавата. Няма свещени крави в това управление.

ИТН запазват пълно мълчание.

От опозицията се чу призив за оставка на кабинета.

Президентът видя капитулация на Борисов пред Пеевски.

Водени ли са вече разговори, в какъв формат и как ще се нареди политическият пъзел след срещата на ССУ утре - предстои да разберем.

#кабинетът "Желязков" #политическа криза

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
3
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
4
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките
5
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
6
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Политика

Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори
Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори
Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"? Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"?
Чете се за: 01:07 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Чете се за: 02:15 мин.
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София? "Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ