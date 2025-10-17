Премиерът Желязков: Не е време за избори

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не е време за избори. Това заяви премиерът Росен Желязков на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"В началото на новия политически сезон коалиции, които бяха заявили своята европейска солидарност с кабинета, се включиха в общия хор на желанието да дестабилизират политическата ситуация в страната. За нас като водеща политическа сила е много лесно в момента да повдигнем въпроса е ли е време за избори. Защото партийният инстинкт би могъл да ни води в тази посока. Нашият отговор - не, не е време за избори, защото ако политическото решение е в тази посока - това означава избори февруари месец. В началото на една предизвикателна година, в която година освен бюджетните предизвикателства, освен предизвикателствата свързани с въвеждането на еврото, в една несигурна геополитическа среда в едно отровено от политическо сугестативно въздействие българско общество, провеждането на изборите по никакъв начин няма да допринесат за изграждането на стабилен социален мир."

"ГЕРБ понася и отговорността, и понася загубата на доверие, особено в ключови области, където вземането на политически решения се приема нееднозначно", посочи Желязков.

Той отбеляза, че изборите в Пазарджик "са лакмусът за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор."

Желязков благодари на БСП, че "имат готовност да подходят отговорно и политически".

