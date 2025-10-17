БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Взрив в апартамент в центъра на Пловдив

от БНТ , Репортер: Росица Колева
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Причината - изтичане от газова бутилка

Взрив в апартамент в центъра на Пловдив
Изтичане от газова бутилка предизвика взрив в апартамент в центъра на Пловдив.

При злополуката е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния по ръцете.

Тя е била прегледана от екип на „Спешна помощ“ пристигнал на мястото на произшествието. Възпламеняването станало малко след 7 часа сутринта.

Газовата бутилка била поставена на терасата на апартамента. Нанесени са материални щети.

От ударната вълна остъклението и части от дограмата са паднали на тротоара.

Екип на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" е реагирал на сигнала и е извършил оглед на мястото, като е установил , че няма последващо запалване или други рискове за съседните сгради.

Газовите бутилки, които са предпочитани от по-възрастните хора крият сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение – предупреждават от пожарната служба.

