Мисия военен парашутист

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В навечерието на Деня на военния парашутист и на 81-вата годишнина от създаването на Парашутната дружина в България в Центъра за съвместното командване на специалните операции на Българската армия в Пловдив ще има церемонии и празнични събития, както и интересни демонстрации.

Бригаден генерал Божидар Бойков: "Бих искал да се възползвам от случая да поздравя всички военни парашутисти и да им пожелая много здраве и много безаварийни скокове. Всичко по отношение на парашутизма тръгва от тази зала. Тук се води теоретичната и практическата подготовка по отношение на това как се борави с парашутите и как протича парашутният скок. Силите за специални операции, първо бих искал да кажа, че са специално подбрани, специално обучени и специално оборудвани формирования от българската армия, които изпълняват оперативни и стратегически задачи в три основни направления. В мирно време това е операции в отговор на криза и поддръжка на МВР в операции за противодействие на тероризма. Тук нашите задачи варират от това да евакуираме личен състав български граждани от всякакви зони с висок риск до освобождаване на български граждани, които са държани като заложници от терористични организации навсякъде по света до това да поддържаме Министерството на вътрешните работи в операции за противодействие на тероризма на територията на страната. По време на конфликт нашите задачи вече преминават от провеждане на самостоятелни операции до такива в поддръжка на нашите колеги от сухопътните, военноморските и военновъздушните сили."

#военен парашутист #мисия

