Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата

Това, което правим ние като общество е да си затваряме очите много силно и да очакваме, че нещата ще ни се разминат. Предложенията да се въведе психичноздравното образование в училище потъна някъде в папките на МОН. Този формат, в който може да се говори смислено и да се подготвят децата за рисковете в реалния живот по отношенията на отношенията им с връстниците, с проблемни поведения, просто не се случва. Резултатът е, че младите страдат, а родителите се чувстват все по-безпомощни, това каза в "Денят започва" доц.Михаил Околийски - представител на СЗО, ръководител "Психиатрично здраве" в Националния център по обществено здраве и анализи.

"Както много неща дяволът е в детайла и отровата е в дозата. Ако социалните мрежи се използват по предназначение те са много хубаво нещо. Науката казва, че забраната не работи. В България има забрана за повечето неща, които се правят - тютюнопушене, употреба на райски газ. Няма средства за мониторинг. Има и отказ от страна на държавата да си поеме ангажиментите".

По думите му тютюневата и хазартната индустрия са много силни. Те нямат интерес да има регулация, допълни той. Според него "това е директно вмешателство в работата на държавните институции". В България има съпротива да има регулации в това отношение.

Той поясни, че в България е осигурен фонд от 4 милиона лева към Министерство на здравеопазването, който да развие програми за лечение и превенция на хазартната зависимост, но този фонд не е усвоен, поясни доц. Михаил Околийски.

"Това са начините практически да се противодейства на тези сериозни бичове, както за психичното здраве, така и за бъдещето на страната, защото те въвличат млади хора, които стават хазартни играчи, които най-вероятно ще пропилеят целия потенциал на живота си".

Доказано е, че има пряка връзка между гейминга и хазарта, поясни доцентът. Според него не може да се стоварва на семейството цялата грижа за психичноболен човек, например. То трябва да бъде подпомогнато.

"Пълна забрана за електронни устройства няма да сработи. Това е като призива навремето "да се борим с капиталистическата опасност". Трябва да бъде с фини действия, с любов. Тя отсъства в училището".

Доц.Михаил Околийски заяви, че "българските деца са застрашени, ако не се следват стъпки, основани на науката, за справяне със зависимостите".

Вижте целия разговор във видеото