Казахи в Турция - живописно селце пази централноазиатските традиции

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Властите посочват селото като уникален феномен

Село Алтай - намиращо се в Анатолия - е жив паметник на казахстанската култура в Турция.
АТМ.


Основано е през 1955 от казахски турци, които бягат от източен Туркестан заради преследване от китайските власти тогава.

Живописното селце запазва традиционния начин на живот на казахите, както и кухнята им. Посетителите могат да усетят естеството на централноазиатската номадска култура - да нощуват в юрти, да пият ферментирало конско мляко и да стрелят с лък докато яздят на кон.

Властите посочват селото като уникален феномен в Турция.

