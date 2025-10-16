Акция за детското здравеопазване: Лекари "добутаха" болнично легло до Здравното министерство

Символична акция в столицата за по-добро детско здравеопазване - доброволци добутаха до здравното министерство старо болнично легло.

Инициативата на Фондация "За Доброто" цели да провокира държавата за обновяването на детските отделения в страната.

Това не е протест, казват организаторите, а "покана за разговор" – жест, чрез който обществото да обърне внимание на нуждата от истинска грижа за децата и условията, в които се лекуват.

По изчисление на фондацията ремонтът на отделенията във всички областни болници би струвал около 15 млн. лв.

"Искаме да добутаме детското здравеопазване пред очите на отговоринте по закон за него, а именно МЗ и да накараме най-накаря това ведомство да влезе в ролята си на собственик и отговорен за състоянието на детсокто здравеопазване в страната. Това, което виждате, е легло, изоставено от системата, така изглеждат повечето отделения в страната".

От здравното министерство коментираха за БНТ, че през последните години са инвестирали над 130 милиона лева в педиатрични клиники и отделения, а основен приоритет е изграждането на Националната многопрофилна детска болница.