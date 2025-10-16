СГС наложи най-тежката мярка за неотклонение на братя Хачатрян

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под страж, на бившите тенисисти Карен и Юрий Хачатрян.

Двамата бяха задържани по обвинение за участие в предполагаема организирана престъпна група, занимаваща се с манипулиране на резултати от спортни събития.

Доказателствата сочат, че незаконните дейности са били извършени на територията на няколко държави. Решението на съда бе взето под претекст, че обвиняемите могат да се укрият.

Мярката може да бъде обжалвана пред апелативния съд в рамките на 3 дни.

Вижте целия материал във видеото!