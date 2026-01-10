Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка победи на полуфиналите седмата в схемата Ноеми Майнес (Италия) със 2:6, 7:5, 6:3 за 2:34 часа.

Началото на мача на 19-годишната Енчева беше изключително трудно, защото загуби първите 4 гейма. Въпреки че успя да намали изоставането си до 2:4, тя отстъпи в първия сет с 2:6. Във втората част обаче българката вдигна рязко оборотите, като наложи своя ритъм и поведе с убедителното 4:0, а след това и с 5:2. Италианката върна интригата и изравни при 5:5, но Енчева не допусна обрат и със силен финал затвори сета със 7:5.

Последният сет започна отлично за българката. Тя поведе с 3:0, а след кратко колебание при 4:3 намери отново верния ритъм, взе следващите два гейма и се класира за финала.

В двубоя за титлата Лидия Енчева ще се изправи срещу четвъртата поставена рускиня Даря Егорова.

До момента българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.