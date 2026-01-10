БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Българката успя да се върне в мача след изключително трудно начало.

лидия енчева отпадна полуфиналите турнир сърбия
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка победи на полуфиналите седмата в схемата Ноеми Майнес (Италия) със 2:6, 7:5, 6:3 за 2:34 часа.

Началото на мача на 19-годишната Енчева беше изключително трудно, защото загуби първите 4 гейма. Въпреки че успя да намали изоставането си до 2:4, тя отстъпи в първия сет с 2:6. Във втората част обаче българката вдигна рязко оборотите, като наложи своя ритъм и поведе с убедителното 4:0, а след това и с 5:2. Италианката върна интригата и изравни при 5:5, но Енчева не допусна обрат и със силен финал затвори сета със 7:5.

Последният сет започна отлично за българката. Тя поведе с 3:0, а след кратко колебание при 4:3 намери отново верния ритъм, взе следващите два гейма и се класира за финала.

В двубоя за титлата Лидия Енчева ще се изправи срещу четвъртата поставена рускиня Даря Егорова.

До момента българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.

Свързани статии:

Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
19-годишната българка изоставаше с по 1:3 гейма и в двата сета, но...
Чете се за: 00:50 мин.
#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Тенис

Полша елиминира шампиона САЩ и ще играе с Швейцария във финала на Юнайтед Къп
Полша елиминира шампиона САЩ и ще играе с Швейцария във финала на Юнайтед Къп
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
Чете се за: 02:20 мин.
Лоренцо Музети и Александър Бублик са финалистите на турнира в Хонконг Лоренцо Музети и Александър Бублик са финалистите на турнира в Хонконг
Чете се за: 02:25 мин.
Карлос Алкарас победи Яник Синер в демонстративен мач в Южна Корея Карлос Алкарас победи Яник Синер в демонстративен мач в Южна Корея
Чете се за: 02:02 мин.
САЩ и Полша ще определят втория финалист на Юнайтед Къп в мача на смесени двойки САЩ и Полша ще определят втория финалист на Юнайтед Къп в мача на смесени двойки
Чете се за: 01:02 мин.
Янаки Милев стана вицешампион на турнир на двойки в Анталия Янаки Милев стана вицешампион на турнир на двойки в Анталия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ