Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за полуфиналите на единично на турнира по тенис на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева елиминира петата поставена Франциска Шедат (Германия) с 6:4, 6:3 за 95 минути.

19-годишната българка изоставаше с по 1:3 гейма и в двата сета, но успя да реализира обрат.

Така за място на финала тя очаква утре победителката от срещата между италианките Камила Дзанолини и Ноеми Майнес.

Енчева има една титла в състезания от този ранг от веригата на Международната федерация ITF, която спечели в средата на миналата година в Румъния.