Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка

Виктория Томова ще стартира участието си на Откритото първенство на Австралия от квалификациите.

Жребият отреди най-добрата българка в момента да се изправи срещу Бернарда Пера, състезаваща се за САЩ.

Двубоят е насрочен за утре, 12 януари, като ще бъде втори по ред в програмата на корта. Преди това ще играят Мартин Дам срещу Гутер Ончлин, като техният мач започва в 01:00 ч. българско време.

До момента двете тенисистки имат равен баланс в директните двубои - по две победи. Победителката от този мач ще срещне във втория квалификационен кръг словачката Виктория Хрунчакова, или бурундийката Сада Нахимана.