Единодушно: ВСС няма да иска тълкуване за и.ф. на ВАС и главния прокурор

ВСС единодушно отхвърли предложението да се иска автентично тълкуване на разпоредбата от закона, която определя, че и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца.

Оказа се, че макар и с различен прочит, всяка от колегиите счита текстовете от закона за ясни.

Съдийската колегия приема, че мандатът на председателя на ВАС Георги Чолаков е изтекъл през есента на миналата година. На негово място не е избран нов председател на съда и по тази причина и.ф. се избира за срок от 6 месеца, според новите изисквания в Закона за съдебната власт. Прокурорската колегия пък е избрала Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор през лятото на 2023 година след предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев и по тази причина счита, че новата разпоредба не важи за конкретния казус.