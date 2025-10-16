БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Единодушно: ВСС няма да иска тълкуване за и.ф. на ВАС и главния прокурор

У нас
ВСС единодушно отхвърли предложението да се иска автентично тълкуване на разпоредбата от закона, която определя, че и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца.

Оказа се, че макар и с различен прочит, всяка от колегиите счита текстовете от закона за ясни.

Съдийската колегия приема, че мандатът на председателя на ВАС Георги Чолаков е изтекъл през есента на миналата година. На негово място не е избран нов председател на съда и по тази причина и.ф. се избира за срок от 6 месеца, според новите изисквания в Закона за съдебната власт. Прокурорската колегия пък е избрала Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор през лятото на 2023 година след предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев и по тази причина счита, че новата разпоредба не важи за конкретния казус.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: "Всичко това означава, че така както са приети решенията на двете колегии, те ще важат. Мариника Чернева встъпва като и.ф. председател на ВАС, г-н Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор. При г-н Сарафов, там няма никакъв мандат. Там има избор за временно изпълняващ от Прокурорската колегия, след като беше освободен предишният главен прокурор г-н Гешев.
- Т.е. проблемът е там, че има предсрочно прекратен мандат на предишен титуляр?
- Да. Там има предсрочно прекратен мандат, поради което те тогава към онзи момент, при отсъствието на тази разпоредба, Прокурорската колегия прие решение, с което определи него, той между другото е и по стаж най-голям измежду заместниците тогава на г-н Гешев, които бяха с най-голям стаж."

