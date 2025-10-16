БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ахметджан Ершимшек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Български волейбол
Запази

Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи, коментира старши треньорът на Марица Пловдив пред БНТ преди старта на новия сезон при жените.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ахметджан Ершимшек иска Марица Пловдив да има повече предизвикателства през новия сезон. Старши треньорът на действащите шампионки в Националната волейболна лига постави за цели спечелването на първенството и Купата на България, както и по-добро представяне в Европа.

Пред БНТ турчинът смята, че пловдивчанки са готови да за старта на 2025/2026.

Разбира се, когато си треньор на отбор като Марица, няма как да имаш други цели, освен на спечелиш Купата на България и първенството на страната. Това е основната цел пред нас. Това, което направихме миналата година с участието ни в четвъртфиналите на Купата на ЦЕВ, беше нещо голямо. Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи. Със сигурност си поставяме за задача и да се представим по-добре в Европа”, започна той.

Мачът с Левски ще бъде съвсем различен от контролните срещи, които изиграхме в предсезонната си подготовка. Няма да има нищо общо. Това е различен съперник, на друго ниво. Но според мен сме готови да се изправим срещу Левски. Вярвам в отбора си. Но в същото време, ако "Левски" играе силно, това ще бъде добре и за нас. Нуждаем се от силни съперници, от опоненти, които ни се противопоставят, от предизвикателства, за да се развиваме“, каза още треньорът.

Наставникът сподели и очакванията си за първия мач от новия сезон срещу „сините“.

Надявам се, че те ще бъдат концентрирани срещу нас в неделя. Както казах, за мен и за отбора е важно да имаме предизвикателства пред себе си. Само когато си в такава ситуация, можеш да надграждаш представянето си и да се качваш на по-горно ниво. След един-два дни, когато шампионатът започне, това трябва да се превърне в наш навик - да се предизвикваме ежедневно. Обичаме да играем под напрежение. И да печелим. Това е първата ни и основна задача. Не искаме да имаме дори и една загуба. Това е наистина важно за нас. И още веднъж - нямаме проблеми с напрежението и предизвикателствата. Ако трябва да избираме между загубите и победите, разбира се, предпочитам победите, но можем да се спряваме с всичко“, завърши Ершимшек.

Мачът между Марица Пловдив и Левски може да гледате тази събота (19 октомври) от 13:25 часа в ефира на БНТ 3!

Свързани статии:

Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Категоричен успех с 3:0 за шампионките.
Чете се за: 01:15 мин.
#НВЛ за жени 2025/26 # Ахметджан Ершимшек #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
5
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Специално за БНТ

Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани
Чете се за: 01:40 мин.
Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг
Чете се за: 02:02 мин.
Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола
Чете се за: 02:07 мин.
Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата" Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ