Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Български волейбол
Категоричен успех с 3:0 за шампионките.

Марица Пловдив победи Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) гейма в мач от първия кръг на женското волейболно първенство. Сблъсъкът бе повторение на финалната серия през миналия сезон, която Марица спечели с 3:0 победи.

Равенството в първия гейм се задържа само при резултат 1:1, след което домакините упражниха контрол над случващото се на паркета в зала "Строител" в Пловдив. Серия от 8 поредни точки им помогна да изградят двуцифрена преднина, преди да затворят частта с 25:15.

Във втората част "сините" отново се противопоставиха на своя опонент, но само в началото, докато водеха с 6:5. Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек бързо стигнаха до обрат и поведоха с 2:0 гейма.

Третата част бе най-оспорвана. Шампионките водеха със 17:11, но гостите се върнаха в мача, за да поведат с 22:20. Волейболистките в жълто обаче затвориха срещата с пет поредни точки.

Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани

Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки

В следващия мач Марица Пловдив посреща Марица 2022, докато Левски е домакин на Дея Волей в първото си домакинство за сезона на 26 октомври, неделя. Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 от 13:25 ч.

Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица

Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг

