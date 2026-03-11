Петко Христов се завръща в стартовия състав на Специя

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бранителят пропусна три последователни шампионатни двубоя заради контузия, а при драматичната победа с 4:2 над Монца се появи на терена само за последните минути.

Снимка: БТА
Българският защитник Петко Христов се очаква да започне като титуляр за Специя при гостуването на Модена в петък в среща от 30-ия кръг на италианската Серия Б, съобщават местните медии.

Бранителят пропусна три последователни шампионатни двубоя заради контузия, а при драматичната победа с 4:2 над Монца се появи на терена само за последните минути. Тогава беше ясно, че все още не е напълно възстановен, но треньорът Роберто Донадони искаше да му даде възможност да усети отново ритъма на мача.

Според изданието Il Secolo XIX, предвид значението на предстоящия двубой с Модена и кадровите проблеми в отбраната, българинът почти сигурно ще бъде сред титулярите. Специя се намира на 17-о място в класирането и е в зоната на плейофите за оцеляване, което прави всяка точка жизненоважна.

Сайтът spezia1906.com определя Христов като „бастионът на защитата“ на отбора. До момента статистиката му включва 32 шпагата, 11 пресечени подавания, 32 изчиствания и 7 блокирани удара пред вратата.

Българинът е сред най-важните фигури в състава на „орлите“, като е взел участие в 20 от 29-те мача на тима през сезона. Любопитен детайл е, че в 12-те срещи, в които е играл пълни 90 минути, Специя има само една загуба.

