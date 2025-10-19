Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица

Волейболистката на Левски Елена Коларова призна, че отборът все още не е напълно готов, за да се противопостави на шампиона Марица.

"Сините" допуснаха поражение с 0:3 гейма в първия си мач от сезона.

"Показахме добри неща. В последния гейм показахме добро лице. Надявам се в следващите мачове да доразвием това, което показахме в последния гейм и да надграждаме. Надявам се с времето да превъзмогнем психическите проблеми. Когато настигнем добър отбор, да продължаваме с нашата игра, а не да има спад", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея отборът ще изчисти грешките с напредването на сезона.

"В последния гейм се видя, че можем да се борим и да играем като отбор. Можем да направим всичко, което треньорът е казал. Не мисля, че все още сме готови да се борим с Марица. Надявам се в следващия мач да покажем нещо по-различно. Трябва повече търпение от наша страна и да не прегаряме в играта, защото още сме млади. Стъпка по стъпка нещата ще се получат в наша полза.

