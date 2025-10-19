Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"

В поредния брой на предаването за именити български спортисти "Зала на славата" ви срещаме с легендарния футболист Чавдар Цветков.

Той играе в Спортист Своге и Славия. Има 255 мача в А група и 104 гола. Печели два пъти Купата на Съветската армия, както и сребърните и бронзовите медали два пъти в първенството. Балкански клубен шампион със Славия. Седем години национален състезател с 57 мача и 15 гола. Два сезона е играч на Аустрия Виена, като печели националната купа на Австрия. Играе още в Иракли Солун и Арис Лимасол. Като технически директор на Славия печели титла и Купа на България. С Локомотив Пловдив има две национални купи и една Суперкупа.

"Всички деца в Своге играехме футбол. Играхме дербита махала на махала. Често завършваха и с бой - 65/66 година. Имаше турнир "Футболна смяна", организиран от вестник "Септемврийче". Нашата махала беше "сините орли". Станахме първи сред махалите. След това се класирахме и първият ми мач беше на стадион "Слаивя", където играхме срещу едно ямболско село Роза. Бихме ги 1:0 и вкарах гол на вратата откъм часовника. После съдбата ме върна пак в Славя след 6-7 години", разказа той за първите си стъпки във футбола.

Фланговият футболист обясни как се е стигнало до трансфера му в Славия.

"На 15-16 години играех за мъжкия отбор на Своге. Всички софийски отбори идваха да играят контроли - знаете за шоколадите. Тогава Левски и Спартак се бяха обединили. Затова имаха много футболисти. Разбрах, че са говорили за мен. След това дойдоха и Славия, които ни биха 5:2, но аз вкарах два гола. На другия ден баба ми ми каза, че едни милиционери ме търсят. Качиха ме в колата и още следобеда бяхме на Горна Баня в хотела. Влязох в казарма, но в нея нямам един час. Само ме снимаха по униформа. Александър Шаламанов ми каза, че той е казал на управата на Славия да ме вземе. Той ми каза, че бяха дошли в Своге заради шоколадите, но аз им скрих топката. Заради него съм попаднал в Славия", допълни лявото крило.

Офанзивният играч твърди, че е част от най-успешното турне на българския национален отбор.

"Доста мачове имам за националния отбор. Имаше едно турне в Южна Америка. Играхме в Мексико, Боливия, Еквадор и Перу. Това е най-успешното турне на българския национален отбор. направихме равен с Мексико, бихме Боливия в Ла Пас, бихме Еквадор и накрая бихме и Перу. Във всеки мач вкарвах голове. В Лима вкарах три минути преди края за 2:1 и играхме 15 минути продължение, за да изравнят. Този национален отбор нямаше звезди и бях капитан на отбора", добави Цветков.

Гледайте целия епизод във видеото.