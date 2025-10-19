Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия

Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" започна проверка на обучението и изпита, през които е преминал 18-годишният шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол в петък вечерта.

При инцидента загинаха трима младежи, сред които и водачът, получил книжка часове преди трагедията.

Проверката беше разпоредена от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Курсът е започнал 27 май и е продължил до 11 юли. На 25 август е преминат изпитът на теория от първия път. На 23 септември е взет изпита по кормуване. Проверяващите преглеждат видеозаписите от двата изпита.

Оказва се обаче, че курсът е започнал преди да е влязло в сила правилото за задължителна дигитализация при шофьорските курсове, което ще затрудни проверката, тъй като цялата документация се въвежда ръчно, на хартия, без джипиес проследяване.

"Има записи само в хартиен картон, с часовете, които се полагат, но няма дигитален запис, маршрутите с джипиес координати, времетраенето, което сега в момента се провежда", заяви Слав Монов, изп. директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

БНТ: Има ли как да се установи дали не са надписвани часове например, след като е написано на хартия? "Не, няма как да се установи, имаме ги само на хартия. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли", допълни Слав Монов, изп. директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". "Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел, но тук гледам говорите сега за знания, навици умения, как се обучил, като видите само мястото на катастрофата, скоростта според мен е била 180-200 км. При тази скорост всичко отива на вятъра - знания, умения, навици", каза още Николай Киряков, инструктор.

