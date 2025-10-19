Сбогуване с Добромир Жечев - джентълмен в живота и спортсмен на терена

Защитавал цветовете на Спартак София и Левски, Добромир Жечев печели сърцата не само на сините фенове. Бобата или "железният бранител", както го наричат привържениците, е джентълмен в живота и спортсмен на терена. Човек, живеещ и мечтаещ с футбола. Футболист, успяваш на игрището заради човешките си качества.

"Научих се да се боря с всеки, да мога да се изявя. Смятам, че съм постигнал доста неща, но главното е воля, да си непримирим", казва Жечев.

Със своята непримиримост, Жечев се превръща в единствения български футболист, който е бил част от четири световни първенства между 1962 и 1974 година. И въпреки впечатляващото си постижение, той даде скромен, но изключително ценен съвет на хората свързани с националния отбор и българския футбол:

"Да бъдат по-скромни, по-човечни и да гледат реално нещата, да не летят в облаците. Когато химнът свири, националите да сложат ръка на сърцето."

Искрени и простички думи. Думи, които остават. И които трябва да бъдат приети като завещание. Защото са казани от една от легендите на българския футбол.

"Младото поколение, което идва, би било хубаво да се върнат назад във времето и да черпат примери и опит", сподели Даниел Боримиров на сбогуване с легендарния български футболист.

"По-сериозен човек, по-отговорен, по-колегиален от него не познавам", сподели и Георги Цветков.

"Един голям човек, достоен българин, абсолютно отдаден на футбола", каза и Божидар Искренов.

"Фантастичен футболист, страхотен треньор и страхотен човек", добави Наско Сираков.

"Той беше един скромен човек. Не знам защо първо се отиват тези скромните", каза и Валентин Михов.

"Важно е да го помниме, наистина от големите легенди на българския футбол. И мисля, че мястото му там горе, между големите звезди, е запазено", сподели и Томас Лафчис.

