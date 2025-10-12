На 82-годишна възраст почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев, съобщиха от "синия" клуб.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с Левски, както и двукратен носител на Купата на България.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на Левски, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните "сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Гледайте участието му в предаването "Зала на славата".