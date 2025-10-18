Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" очаквайте:

Бившият селекционер на България Ясен Петров с коментар за случващото с представителния тим на страната ни.

Ще запази ли своя лиценз Пирин Благоевград? Говори изпълнителният директор на „орлетата“ Светослав Дяков.

И преди олимпийския сезон и стартовете в Световната купа в алпийските ски - специално интервю с най-добрия ни състезател Алберт Попов.

Гледайте "Арена спорт" тази неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!