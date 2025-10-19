БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион

от БНТ , Репортер: Калин Гугов
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Най-успешният български скиор даде специално интервю за предаването "Арена спорт". Той е категоричен, че за него ще бъде постижение всяко призово място, но и че винаги ще бъде гладен за усещането, когато е бил първи и когато е доказвал на себе си, че може да бъде най-добър.

До началото на новия сезон в алпийските ски остава месец. България отново ще разчита на най-добрия си състезател за успехи. Алберт Попов е готов да продължи доброто си представяне от миналата кампания, когато триумфира в слалома в Мадона ди Кампильо.

Попов говори пред БНТ и сподели очакванията си за първия старт в Леви и за сезона, в който ще го видим и на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

"Подготовката мина много добре. Сухите тренировки бяха засилени спрямо предходния сезон, но движиме се по същата програма, като миналата година, защото явно нещата бяха нацелени и всъщност сполучливи. Направихме лагер в Швейцария на глетчер, така че там се правят първите стъпки, тестване на материал. Минахме през Германия на затворена зала, където вече тестваме кой материал би следвало да е за състезание, най-бързите ски се отличават. И в момента следващият етап е, заминаваме към Швеция, където вече имаме ски, във форма сме и започваме вече да тестваме и формата, и ските с другите отбори. Влизаме в стезателен режим, като на 16 ноември е първият старт в Леви, Финландия и след това се местиме на 22-и към Австрия за втория старт от турнето", разкри Попов.

Той коментира и конкуренцията в "белия керван".

"Толкова са изравнени силите в момента, че смятам, че доста лесно могат да станат разбърквания. Видяхме последния сезон, че от 12 старта имаше 7 или 8 различни победители, което значи, че конкуренцията е на много високо ниво. Всеки дава всичко от себе си и просто мисля, че ще бъде отново един интересен сезон. Съмнявам се, че ще има така изявен лидер, като едно време като Хиршер. Това мисля, че вече няма да го видим. Конкуренцията е страхотна и просто се надявам да съм отпред на тази конкуренция", сподели скиорът.

Запитан дали си поставя конкретна цел, той отговори:

"Миналият сезон беше най-успешният за мен, но въпреки всичко, като един професионалист, спортист, перфекционист, виждам къде мога повече. Виждам състезания, в които има пропуснати дори и подиуми. Дали сме си сметка защо е това, дали сме си сметка за грешките, всяка година се учим все повече и повече, всяка година се надяваме да изчистиме все повече грешки, защото печели този, който допусне най-малко грешки. Аз в предходния сезон имах доста, въпреки че бягах в страхотна форма, но ските са един спорт, в който зависиш от страшно много детайли."

Попов отново се върна към първото място в Мадона ди Кампильо.

"В състезание като това в Мадона, виждаме как всичко като сработи, се получават толкова добре нещата, че ме довежда до първото място. Така че си пожелавам да сме по-константни и в резултатите си", заяви той.

"Разбира се, че ще бъде постижение, ако стана отново трети, ако стана втори, но винаги ще бъда гладен за това усещане, което съм усетил, когато съм бил шампион, когато съм бил най-отгоре на стълбицата и съм доказал на себе си, че мога да бъда най-добър в нещо", обясни Алберт Попов.

"Пожелавам си състезанията преди Олимпиадата да направя хубави резултати, които да ми дадат увереност. Усещането, когато си уверен на слалом на старта, ти знаеш, че можеш да направиш всичко и никой не може да те бутне, така че си пожелавам, да имам това усещане на старта и аз да съм в контрола на нещата", завърши най-добрият български алпиец.

Вижте интервюто във видеото!

#Алберт Попов

