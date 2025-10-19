Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

Бившият национален селекционер Ясен Петров е категоричен, че без обединение в българския футбол, резултати трудно ще бъдат постигнати.

Селекционерът в периода 2021-2022 направи анализ на последните 4 години - от момента, в който пое отбора, до днес.

"Преди 4 години започнах предните световни квалификации с желание да подмладим отбора. Имахме тежка група с домакинства пред празни трибуни. След това имаше разделение във футболната общност с много напрежение върху всички. Вложихме цялата енергия. Тогава поех отговорност след един мач с Грузия. След това застана начело чужденец, който каза, че ще ни остави отбор, който да жъне успехи. Той ни остави задължения към ФИФА. След това дойде Илиян Илиев, с който постигнахме реални резултати в Лигата на нациите. В световните квалификации играем с отбори, които се развиват. Фактите са такива - отбелязали сме 1 гол, допуснали сме 16. Имаме проблеми в защита и атака. Има проблем с психологията. Новите треньори поеха отбора в много труден момент и няма да им е лесно. Много сме разделени, а ни трябва обединение. Няма ли търпение и смирение, нищо добро не ни очаква. Не виждам по какъв начин негативизма може да помогне на отбора", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Петров вярва в качествата на Светослав Вуцов и иска да бъде взето най-доброто решение за българския футбол, по отношение на мястото му в националния отбор.

"Много харесвам Светльо Вуцов. Пази добре и играеше редовно в Славия. Аз нямах проблеми с него. Той се развива във възходяща посока. Националният отбор няма нужда от такива проблеми. Закъснял е, бил е глобен. Има нещо в кухнята на отбора, от където се поражда излишно напрежение. Това не е в плюс за никого. Най-важно е какво се показва на терена. Светльо направи добър мач срещу Испания. Не съм съгласен да се изкарват неща от кухнята. Призовавам на срещата да направят най-доброто за българския футбол", допълни бившият футболист.

Според него младите български футболисти представляват светлината в края на тунела.

"За състоянието на националния отбор, не може да обновяваме само футболистите. Всички сме виновни. Дайте да се обединим и да намерим правилното решение. Нека повече млади футболисти влизат и играят. Трябва да направим дори по-широка крачка. Има светлина в края на тунела, но трябва много да се взираме. Трябва да извървим този път всички заедно. Повече хора, милеещи за футбол, трябва да вложат позитивна енергия", добави Петров.

Вижте цялото интервю във видеото.