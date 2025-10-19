БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници

Диана Симеонова
С това броят на върнатите става 12 от общо 28

Палестинската групировка Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници. С това броят на върнатите става 12 от общо 28.

Конвоят с телата пристигна в Националния център по съдебна медицина в Тел Авив, където предстои жертвите да бъдат идентифицирани.

Междувременно хуманитарни организации призоваха израелските власти да отворят граничния пункт Рафа на границата с Египет, който е ключов за ускоряване на доставките на храна, гориво и лекарства в Газа.

Пунктът не работи нормално от миналия май и трябваше да бъде отворен след сключването на примирието между Израел и Хамас.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че Рафа засега остава затворен заради бавното връщане на телата на загиналите.

