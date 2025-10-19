БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Република Северна Македония гласува на местни избори

Диана Симеонова от Диана Симеонова
81 общини ще избират между над 300 кандидат-кметове, вотът е тест за подкрепата за ВМРО-ДПМНЕ

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Местни избори се провеждат днес в Република Северна Македония.

Общо 81 общини ще избират между над 300 кандидат-кметове.

Изборите са тест за подкрепата за ВМРО-ДПМНЕ и правителството на премиера Християн Мицкоски година и четири месеца след встъпването му в длъжност.

Темата за европейското членство на Северна Македония и изискването на Брюксел за вписване на българите в конституцията, като условие за започване на преговори, изместиха фокуса от местните проблеми.

Опозицията обвинява Мицкоски за загуба на посоката, но според последните проучвания партията му води.

