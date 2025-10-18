БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Илиана Раева: До една година ще имаме нова зала за художествена гимнастика

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Вече всичко е факт, поясни президентът на централата.

Илиана Раева: До една година ще имаме нова зала за художествена гимнастика
Илияна Раева разкри, че до една година новата зала за художествена гимнастика може да бъде готова. Това разкри именно президентът на централата пред БНТ. Една от легендите на този спорт даде началото на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги".

Вече всичко е факт, дори дойде една машина, която да измерва залата, където аз бях най-щастливият човек. Бъдете сигурни, че първата копка ще се чуе много сериозно. Мисля, че до една година ще имаме зала, на която нашите гимнастички ще се радват“, сподели Раева.

Турнирът коментира и Камелия Дунавска, която е главният организатор.

„Идеята на нашия турнир е не просто да провеждаме едно състезание, а да направим връзка между старото и новото поколение. Всички златни български момичета да имат възможност да се срещнат с младото поколение. Смятам, че е много вдъхновяващо“, каза тя.

От своя страна Стилияна Николова, която си тръгна с приза от състезанието, отправи послание към по-младите гимнастички.

Даже да има тежки моменти и периоди, те се преминават. Да вярват в уменията си и да не спират да работят", заяви Николова.

