Илиана Раева: До една година ще имаме нова зала за художествена гимнастика

Илияна Раева разкри, че до една година новата зала за художествена гимнастика може да бъде готова. Това разкри именно президентът на централата пред БНТ. Една от легендите на този спорт даде началото на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги".

„Вече всичко е факт, дори дойде една машина, която да измерва залата, където аз бях най-щастливият човек. Бъдете сигурни, че първата копка ще се чуе много сериозно. Мисля, че до една година ще имаме зала, на която нашите гимнастички ще се радват“, сподели Раева.

Турнирът коментира и Камелия Дунавска, която е главният организатор.

„Идеята на нашия турнир е не просто да провеждаме едно състезание, а да направим връзка между старото и новото поколение. Всички златни български момичета да имат възможност да се срещнат с младото поколение. Смятам, че е много вдъхновяващо“, каза тя.

От своя страна Стилияна Николова, която си тръгна с приза от състезанието, отправи послание към по-младите гимнастички.

„Даже да има тежки моменти и периоди, те се преминават. Да вярват в уменията си и да не спират да работят", заяви Николова.