"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)

В Съединените щати и в големи европейски градове се провеждат масови протести срещу администрацията на президента Тръмп.

Според организаторите на глобалната инициатива, днес ще се проведат над 2 600 демонстрации.

"Доналд Тръмп превишава правомощията си и ние сме тук, за да протестираме срещу това. Обществото не е готово да се примири с това".

Организатор е лявата коалиция "Без крале". През юни тя успя да мобилизира пет милиона души в национален мащаб. Участниците и сега обвиняват държавния глава в авторитаризъм.

Съюзниците на Тръмп говорят за връзка на демонстрантите с крайнолявото движение Антифа.

Губернатори-републиканци в няколко щата поставиха в готовност Националната гвардия.

Демонстранти срещу Тръмп излязоха и редица европейски столици като Берлин, Мадрид и Рим.

Пред американското посолство в Лондон недоволни се събраха под лозунга "Без тирани".

снимки: БТА

Вижте повече в прякото включване на Радослав Минчев - кореспондент на БНТ във Вашингтон