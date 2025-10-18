БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Очакват се над 2 600 демонстрации

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Съединените щати и в големи европейски градове се провеждат масови протести срещу администрацията на президента Тръмп.

Според организаторите на глобалната инициатива, днес ще се проведат над 2 600 демонстрации.

"Доналд Тръмп превишава правомощията си и ние сме тук, за да протестираме срещу това. Обществото не е готово да се примири с това".

Организатор е лявата коалиция "Без крале". През юни тя успя да мобилизира пет милиона души в национален мащаб. Участниците и сега обвиняват държавния глава в авторитаризъм.

Съюзниците на Тръмп говорят за връзка на демонстрантите с крайнолявото движение Антифа.

Губернатори-републиканци в няколко щата поставиха в готовност Националната гвардия.

Демонстранти срещу Тръмп излязоха и редица европейски столици като Берлин, Мадрид и Рим.

Пред американското посолство в Лондон недоволни се събраха под лозунга "Без тирани".

снимки: БТА

Вижте повече в прякото включване на Радослав Минчев - кореспондент на БНТ във Вашингтон

#"Без крале" #Тръмп #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
5
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
6
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: САЩ и Канада

Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Чете се за: 03:20 мин.
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук" На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 03:52 мин.
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
30130
Чете се за: 03:07 мин.
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност или защо "Замърсителят (не) плаща"? "След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност или защо "Замърсителят (не) плаща"?
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ