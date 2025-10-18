Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?

Американският президент Доналд Тръмп призова Киев и Москва да прекратят войната и "войските им да спрат там, където са в момента".

Той направи коментара след срещата си с украинския президент, която определи като "сърдечна".

На разговорите в Белия дом Володимир Зеленски, обаче, не успя да договори страната му да получи ракети "Томахоук".

Какви са посланията от срещата между Тръмп и Зеленски?

Един месец война - за Украйна означава 400 квадратни километра изгубена украинска земя. Средно с такава скорост напредва руската армия месечно.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Според мен, те трябва да спрат войната незабавно. Войските трябва да спрат на фронтовата линия, където са в момента. В противен случай ще стане твърде сложно. Спрете на фронтовата линия, двете страни трябва да се върнат. Да се приберат при семействата си, да спрат убийствата. Спрете на фронтовата линия.

За Украйна, обаче, това би означавало да изгуби около 20 процента от територията си - земя, която руската армия вече контролира.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

Вярваме на Съединените щати. Вярваме на президента Тръмп, че иска да сложи край на тази война. Но това е трудно решение и е разбираемо защо. За нас това е от съществено значение, защото това е нашата земя и нашата страна, защото това е част от нашата независимост.

Зеленски отпътува за Вашингтон с намерението, че ще договори страната му да получи ракети "Томахоук". Оказа се, обаче, че докато е бил в самолета, Доналд Тръмп е разговарял по телефона в Владимир Путин.

снимки: БГНЕС Дмитро Кулеба, бивш външен министър на Украйна:

Целта е ясна. Президентът Тръмп искаше да демонстрира, че говори еднакво и с двете страни, с Украйна и Русия. И той го постигна. Така той подготви почвата за срещата си на върха с президента Путин в Будапеща.

Украйна не е против преговорите, позицията на Киев, е че Русия не действа честно.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

Ние разбрахме, че Путин не е готов за мир, но съм убеден, че с вашата подкрепа, ние можем да спрем войната.

Скоро да бъде постигнато трайно споразумение не вярват и украинците.

Юлия, жителка на Полтава:

Дори войските да спрат на сегашната фронтова линия, по време на примирието Русия ще струпа сили и след това ще атакува с по-голяма сила.

Със смесени емоции жителите на Москва очакват предстоящата среща между Путин и Тръмп.

Башка, жителка на Москва:

Според мен, Путин малко пренебрегва Тръмп. Нарочно се вдига шум и се правят новини. Мисля, че това е просто PR.

Засега, това което се знае за евентуалната среща между президентите на Съединените щати и Русия е, че ще бъде през следващите 2 седмици - поне така обяви Тръмп. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че подготовката е в ход.



Според руски авиоексперти при навлизане в европейското въздушно пространство, самолетът на Путин ще бъде ескортиран от американски изтребители.

Маршрутът все още не е известен.

Преминаването над България е един от вариантите.