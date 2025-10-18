БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Запази

Американският президент призова Киев и Москва да прекратят войната

Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп призова Киев и Москва да прекратят войната и "войските им да спрат там, където са в момента".

Той направи коментара след срещата си с украинския президент, която определи като "сърдечна".

На разговорите в Белия дом Володимир Зеленски, обаче, не успя да договори страната му да получи ракети "Томахоук".

Какви са посланията от срещата между Тръмп и Зеленски?

Един месец война - за Украйна означава 400 квадратни километра изгубена украинска земя. Средно с такава скорост напредва руската армия месечно.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
Според мен, те трябва да спрат войната незабавно. Войските трябва да спрат на фронтовата линия, където са в момента. В противен случай ще стане твърде сложно. Спрете на фронтовата линия, двете страни трябва да се върнат. Да се приберат при семействата си, да спрат убийствата. Спрете на фронтовата линия.

За Украйна, обаче, това би означавало да изгуби около 20 процента от територията си - земя, която руската армия вече контролира.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
Вярваме на Съединените щати. Вярваме на президента Тръмп, че иска да сложи край на тази война. Но това е трудно решение и е разбираемо защо. За нас това е от съществено значение, защото това е нашата земя и нашата страна, защото това е част от нашата независимост.

Зеленски отпътува за Вашингтон с намерението, че ще договори страната му да получи ракети "Томахоук". Оказа се, обаче, че докато е бил в самолета, Доналд Тръмп е разговарял по телефона в Владимир Путин.

снимки: БГНЕС

Дмитро Кулеба, бивш външен министър на Украйна:
Целта е ясна. Президентът Тръмп искаше да демонстрира, че говори еднакво и с двете страни, с Украйна и Русия. И той го постигна. Така той подготви почвата за срещата си на върха с президента Путин в Будапеща.

Украйна не е против преговорите, позицията на Киев, е че Русия не действа честно.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
Ние разбрахме, че Путин не е готов за мир, но съм убеден, че с вашата подкрепа, ние можем да спрем войната.

Скоро да бъде постигнато трайно споразумение не вярват и украинците.

Юлия, жителка на Полтава:
Дори войските да спрат на сегашната фронтова линия, по време на примирието Русия ще струпа сили и след това ще атакува с по-голяма сила.

Със смесени емоции жителите на Москва очакват предстоящата среща между Путин и Тръмп.

Башка, жителка на Москва:
Според мен, Путин малко пренебрегва Тръмп. Нарочно се вдига шум и се правят новини. Мисля, че това е просто PR.

Засега, това което се знае за евентуалната среща между президентите на Съединените щати и Русия е, че ще бъде през следващите 2 седмици - поне така обяви Тръмп. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че подготовката е в ход.

Според руски авиоексперти при навлизане в европейското въздушно пространство, самолетът на Путин ще бъде ескортиран от американски изтребители.

Маршрутът все още не е известен.

Преминаването над България е един от вариантите.

#среща Тръмп-Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европа

Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк
Чете се за: 01:00 мин.
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук" На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 03:52 мин.
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
29994
Чете се за: 03:07 мин.
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР) "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ