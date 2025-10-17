Какво си казаха Зеленски и Тръмп в Белия дом?

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския лидер Доналд Тръмп в Белия дом — среща, която мнозина очакваха да е посветена на решението на Вашингтон дали да даде на Киев ракети с далечен обсег „Томахоук“.

Но след продължилите над два часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин предния ден, фокусът се измести — към възможността за нова среща между САЩ и Русия, този път в Будапеща.

„Мисля, че вървим напред. Искаме войната да приключи“, каза Тръмп пред журналисти, подчертавайки, че време е конфликтът да спре.

Зеленски поздрави американския президент за усилията му за примирието в Близкия изток, като добави:

„Може би този успех ще помогне и за края на войната в Украйна. Путин не е готов, но с вашата помощ вярвам, че това ще се случи.“

Тръмп потвърди, че ще се срещне с Путин в Унгария, като нарече премиера Виктор Орбан „чудесен домакин“.

„Харесвам Орбан, той ме харесва — страната му е стабилна, няма проблеми като в други“, каза американският лидер с усмивка.

На въпрос дали ще предостави ракети „Томахоук“, Тръмп отговори:

„Надяваме се войната да приключи, преди изобщо да мислим за това.“

Зеленски от своя страна подчерта, че за Украйна най-важното остава гаранциите за сигурност:

„НАТО може да ни ги осигури, но имаме нужда и от реално въоръжение. Народът ни живее под ежедневни нападения — нямаме време за празни обещания.“