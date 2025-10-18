Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"?

Не е нормално в България да се случват тотални беззакония, това заяви в "Говори сега" лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Не мен да слушат, а партията си има определени обещания пред избирателите. Аз не съм се разсърдил на депутатите. Регистрацията е била заради други опозиционни партии като МЕЧ и ПП-ДБ. В един момент те са помислили, че в един момент се прави нещо, което е противно на управляващите, но седнахме и си изяснихме отношенията. По този начин объркваме избирателите за политиките, които имаме".

По думите му, извинението, което те са поднесли е пример за морал в НС.

Парламентарната група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова като председател на парламента.

"Ако тя бъде сменена с някой от опозицията тогава ще подкрепим смяната на Киселова, но ако бъде сменена с човек на ГЕРБ или ДПС - разбира се, че предпочитаме да е Наталия Киселова".

