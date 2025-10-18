Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея

Това е Елена Мешкова, позната онлайн като Елекса. От 2019 г. тя e от най-разпознаваемите лица, които качват съдържание в Ютюб и Тик-Ток и има близо милион последователи. Решава обаче да захвърли 800 000 абоната, което е гарантиран висок доход само от съдържание.

Изтрива всичко в желанието си да бъде забравена.

За времето, в което я няма животът й претърпява пълен обрат – приема исляма, сключва брак, започва да учи арабистика и вече очаква първото си дете.

Завръщането й обърква феновете, които бързо започват да я следват отново, а тя вече предлага различни възгледи – опитва се да възпитава. За опасностите на социалните мрежи, илюзиите на инфлуенсърите и възможността за промяна.

Елекса: "В един момент започваш да живееш за харесванията, а не за преживяванията. Определено не осъзнавах влиянието си. Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб и ще се обличам по този начин, щях да се изсмея.

Инфлуенсър - човек, който засяга или променя начина, по който другите хора се държат. Така се наричат хората, които виждаме всеки ден в социалните мрежи. Те разказват за живота си, играят игри и изпълняват предизвикателства, рекламират продукти и търгуват със своето щастие. Такава е и Елекса.

Казвам се Елена Мешкова, Къпсъзова вече. От около 6 години се занимавам с социални мрежи, като имах 3 години прекъсване поради лични и идеологически причини.

Докато преди Елекса се облича и държи като популярен тийнейджър, с пъстра коса и модерни дрехи, днес тя вече е инфлуенсър с изцяло нов образ и светоглед.

Не съм имала някакви амбиции да ставам известна или да печеля пари от това. Когато учих българска филология в Софийския университет, това беше първата ми специалност, ми беше някак далечна специалността и атмосферата там и бягах от всичко това, чрез социалните мрежи и чрез гейминг най -вече. Играех компютърни игри. И приятелите ме съветваха, така или иначе играя по цял ден игри, поне да започна да качвам видеа, за да има някаква полза от това да печеля пари. Но аз не го приемах насериозно, докато един ден, по време на пандемията, ковид, реших да го направя, защото наистина по цял ден това правех и исках някак си да оползотвворя деня си. Без да влизаме в подробности, бихте ли разказали на какво се дължи тази промяна при вас?

Ами тази промяна беше много неочаквана в моя живот. Може би през 2020, когато бях с цветните коси. Имах така един много силен момент в моя живот, неочакван, в който имах духовно преживяване, когато чух за първи път Коран. Бях в присъствието на човек, който прави молитва, мюсюлманската молитва и нито знаех какво прави, нито разбирах думите му, но тялото ми реагира и сама поклоних челото си на земята, което не разбрах какво означава, но това беше причината да започна да се интересувам от тази религия и да чета книги и да слушам видеа на учени.

Промяната в живота на Елекса не идва само заради религията. Тя осъзнава негативното влияние на социалните мрежи още в пика си като инфлуенсър. От чистото удоволствие да снима как играе видеоигри в един момент Елена Мешкова става обсебена от живота онлайн.

Самите видеа, които качвах бяха много различни от това, което качвах в началото. И самия начин по който се обличах, провокативните танци, просто осъзнавах, че имам влияние над децата на България, защото виждах как те се боядисват в синьо, тъй като косата ми беше синя, боядисват се в лилаво. И осъзнах, че всъщност аз повлиявам на децата по такъв начин. В началото аз бях изключително горда от това, че качвам гейминг видеа по суитшърт и без грим и съвсем естествено. Но в един момент започнах да снимам с други инфлуенсъри, които явно не са имали същите цели като мен, и неусетно се загубих в това. Може би, част от характера ми е това да бъда много доверчива и да виждам винаги доброто в хората и почти никога не виждам негативите. Може би, заради това бях много лесно манипулирана, но това пък беше много добър урок.

Идва момент, в който Елекса решава да изтрие всичко. Видеа, снимки, профили в социалните мрежи. Прекъсва отношенията си с другите инфлуенсъри в желанието си да бъде забравена.

Да кажем как така приключих с тези социални мрежи? Това беше периода, в който започнах така по -подробно да се интересувам от религията и да навлизам в духовното, търсех мир, и просто не виждах как ще съчетая социалните мрежи с духовното израстване. Просто имах нужда да се откъсна малко от този живот, който е фалшивия онлайн живот и да поживея малко в реалността. Не исках да имам нищо общо тогава с миналото си. Най -вече защото базата ми от последователи, която беше изградена, беше от видеата, които снимах с танци и трендове. с провокативните дрехи и провокативното държание. Аз не съм такава личност. Това беше фасада пред камерата. И просто бягах, исках да избягам от това. Наистина го чувствах за много грешно. Определено беше като симулация на живота, тъй като всеки ден се събуждах с мисълта какво да снимам, къде да отида, за да снимам някакво видео, как да изглеждам за това видео и въобще не се замислях какво всъщност искам да правя за живота си, какво искам да работя. И не виждах как децата ми един ден ще гледат тези видеа и ще кажат, искам да съм като мама.

Това определено е от основите, които ми бяха поставени като възпитания от родителите, защото съм израснала в такова семейство, в което семейството е на първо място. Това е най -ценното нещо и просто аз още от малка мислех, че когато стана на 20, вече ще имам деца и семейство. Нещата не се развиха така, но това беше моята цел в живота. И в момента е. Просто малко се отклоних покрай социалните мрежи.

За повече от 3 години Елекса се скрива от феновете си. В този период обаче започва да учи „Арабистика“ в Софийския университет. Дори и променена, хората я разпознават в градски транспорт. Започват слуховете, че е пребивана, че е с опадала коса и че е жертва на насилие.

И всичко беше наред, докато един ден не решиха да започнат да ме снимат по градския транспорт, как се дълъг в самия влак и се превъртат от лекции. Уморена от 10 до 6 на лекции и изглеждам наистина сякаш някой ме е бил. И може би заради това имаше тези слухове, защото аз изглеждах наистина като пребита, но това беше от учене. Не съм жертва на насилие, никой не ми е обръснал главата и не ме бият. След толкова много боядисвания имаше хора, които са си мислили, че ми е окапала косата от това. И също така, защото има клишета за това, че в Исляма мъжете бият с жените си и може би заради това, тъй като ме бяха виждали с хиджаб в градския транспорт и по улиците. Защо Арабистика? Арабистика, това е много интересна история, защото когато започнах да уча за Исляма, осъзнах, че арабски език е доста сложен и има думи, които не можем да преведем на друг език. Могат да бъдат преведени, например, с цял абзац, но не и с една дума. На мен това ми е и една от целите, да науча арамейски и иврит, за да мога да чета Библията в оригинал, ако все още има така запазени копия, за да мога да го сравнявам с Корана.

А какъв е големият проблем на социалните мрежи?

Според Елекса липсата на морал в сферата вреди на самите инфлуенсъри, но на феновете.

В социалните мрежи виждаме само едни 10 секунди, които показват най -хубавата част от деня ни. И дори тези спонтанните пранкове или реакции на хора са всъщност или инсценирани, или поне са замислени да се направят такъв тип видео. Вие също сте участвали в такива? Да, абсолютно. Аз го казвам от личен опит. И това много ме напрягаше, когато трябваше да снимаме видео, което е уж спонтанно но всъщност преди това сме се уговорили какво трябва да снимаме и просто това наистина много ме натоварваше. Целта е да се привлече вниманието на хората. Когато нещо е толкова шокиращо, избухващо и с казано на висок глас, това привлече вниманието и задържа вниманието на публиката. И така новият видео става по-популярно, придобиваш нови последователи и съответно започват да следват към съдържанието, което качваш. Преди, когато бяг в своя пик, правех само това. Не съм имала друга работа и живеех на квартира, плащала съм квартира, ток и съм ходила по ресторанти. Определено човек може да се изхранва от това, но когато прави реклами.

И три години, след като казва сбогом на социалните мрежи, Елекса се завърна. Изведнъж, както и като изчезна.

През целият този период баща ми много често ми е казвал, че това се е случило с някаква цел. Че имам влияние над хората и че според него това е моето призвание. Да влияя на хората позитивно, особено сега след моята промяна. И с всички тези фенове, които съм имала, че мога по някакъв начин да им повлияя позитивно и ми е казвал, че не е нищо грешно това, което съм правила преди... и че няма нищо лошо, но аз някак си не го отчувах и не го разбирах. Но нали знаете, понякога трябва и някой друг да ни каже това. Та всъщност, моя мъж, с който се оженихме наскоро, на 25 май тази година, всъщност той започна да ми говори за това, за социалните мрежи, че няма нищо лошо в това, което съм правила, че миналото си е в миналото и е важно настоящето. Тук направо искам да отправя един призив към всички тези двойки, които са гаджета от дълго време и се чудят дали да се женят. Оженете се! Няма какво да губите. Нищо не е по-различно.

Противно на очакванията сватбата за Елекса идва години след приемането на исляма. Тя обяснява, че няма за цел да разпространява религията през своето съдържание.

Не е моя работа да привиквам хората към исляма, а и не бих го направила, защото за мен религията е нещо личностно и е състояние на духа. И за всеки човек това е индивидуално. Бях загубила себе си и качвах това, което се очаква от мен. Но сега съм решила наистина да качвам това, което ми харесва. А именно как готвя, как рисувам, как уча. Много бих искала да давам съвети за това, на студентите как да учат.

А Елекса има съвети и към родителите на хилядите деца, които порастват в социалните мрежи.

Моето обръщение към родителите е да говорят с децата си за това, кое е правилно. Възпитанието трябва да идва от родителите, а не от социалните мрежи. А много често в днешно време децата биват оставяни да се възпитават чрез екрана. Сами. Да се гледат сами, да.

Своите колеги инфлуенсъри тя призовава да са отговорни.

Бъдете отговорни, защото Вие можете да бъдете причината едно дете да се пропие или да започне да ходи по дискотеки и да се случват лоши неща там. Трябва да давате добър пример. Не казвам по никакъв начин, че е лошо да се купонясва, но трябва да бъде в граници и просто трябва да давате добър пример.

Днес Елекса отново е онлайн. Публикува видеа, снимки и игри, но променена. Променена заради, но и въпреки социалните мрежи.

И просто искам да усмихвам хората. Това е.

Автор: Петър Желев