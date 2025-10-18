БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
7 месеца след пожара в Кочани: Наказани няма, само болка

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 03:37 мин.
По света
63-ма млади хора вече ги няма

почина основен заподозрян пожара дискотека пулс кочани
Снимка: БГНЕС/Архив
7 месеца след пожара в Кочани трагедията продължава да отнема човешки животи.

63-ма млади хора вече ги няма. Последният, вокалист на групата ДНК, загуби битката за живот преди дни.

В същото време делото се бави. Местните хора губят надежда за възмездие и наказания.

В Кочани и близките населени места животът продължава да тече, но по-бавно. Болката в очите на хората не стихва.

Мартин и Ивона губят най-добрите си приятели в трагедията в дискотеката. Губят и частица от себе си.

"Пиша на Ана и виждам, че е офлайн. И първата мисъл ми беше Ана е умряла. Буквално това беше първото нещо, което ми дойде в главата. Шок усетих по тялото. Не се разплаках, нищо. Буквално бях в нокаут", заяви Мартин Милевски, Виница.

"Не мога даже да се сетя кой ми каза. Ние бяхме в такъв голям шок. Само си спомням, че бях вкъщи и когато разбрах ми стана много лошо. Вече ми беше лошо, защото всичките тези жертви всички сме ги познавали. Там нямаше непознати", допълни Ивона Бекярска от Кочани.

Близо 30 човека бяха задържани след пожара. Сред тях бивш министър на икономиката, директори на държавни институции, бивши кметове на Кочани, полицейски служители.

Всеки един в подозрение, че е помогнал дискотека Пулс да получи нерегламентирано разрешително за работа като нощен клуб.

"И да има правосъдие, хората не могат да се върнат. Животът им не може да се върне. Тъгата ще си остане с нас. Има много, които не са виновни, а са задържани. А има и някои, които са на свобода, а не са задържани", коментира Ивона Бекярска.

"От една страна съм съгласен бързо да има се отсъди, да има високи присъди. От друга страна, ако повече време им трябва да разследват, да ги осъдят тези, които трябва, би било супер бързо да завърши, да се открие кой е виновен и не е само един човек. Много са. И сигурно е много сложен процесът", добави Мартин Милевски.

Животът не само за близките на жертвите, но и за останалите вече се отмерва с "преди" и "след" трагедията.

"Няма нито в Кочани, нито в Скопие, вече затвориха тези дискотеки, които нямат лиценз. Само музика по кафетата се чува. Нормално, децата пробват да пробват да се върнат към нормалното. Няма хоспитализирани, но където и да отидеш, където ида пиеш кафе, обезателно има някой с ръкавици, с ампутирани крайници, с изгорени ръце, изгорени лица", каза още Ивона Бекярска, Кочани.

А родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града - в търсене на справедливост.

