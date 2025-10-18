Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20°

Днес ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Временни разкъсвания на облачността

ще има над южните райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.



През нощта главно в Южна България все още ще вали, но постепенно валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони. Облачността ще се разкъса и утре ще е предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

По Черноморието преди обяд на отделни места ще превалява. Следобед ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.



Утре в северозападната част от Балканите ще е предимно слънчево, но по-късно вечерта ще започне ново заоблачаване. През по-голямата част от деня значителна облачност ще се задържи над югоизточните райони и на места ще има валежи от дъжд, значителни по количество в Южна Гърция и в района на Егейско море.

У нас в началото на новата седмица времето ще е слънчево. Сутрин ще е студено с минимални температури между 2° и 7°, по-ниски на места в котловините, където ще има слана. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни увеличения на облачността, като на отделни места в Западна България и планините ще превали слаб дъжд. Температурите ще се повишат още и максималните в много райони ще са около и над 20 градуса.



