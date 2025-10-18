БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

През нощта главно в Южна България все още ще вали

слънчево време изток валежи запад
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Временни разкъсвания на облачността
ще има над южните райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.

През нощта главно в Южна България все още ще вали, но постепенно валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони. Облачността ще се разкъса и утре ще е предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

По Черноморието преди обяд на отделни места ще превалява. Следобед ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Утре в северозападната част от Балканите ще е предимно слънчево, но по-късно вечерта ще започне ново заоблачаване. През по-голямата част от деня значителна облачност ще се задържи над югоизточните райони и на места ще има валежи от дъжд, значителни по количество в Южна Гърция и в района на Егейско море.

У нас в началото на новата седмица времето ще е слънчево. Сутрин ще е студено с минимални температури между 2° и 7°, по-ниски на места в котловините, където ще има слана. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни увеличения на облачността, като на отделни места в Западна България и планините ще превали слаб дъжд. Температурите ще се повишат още и максималните в много райони ще са около и над 20 градуса.

#слънчево време #времето #валежи #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
3
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Времето

Дъждовна събота
Дъждовна събота
Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата
Чете се за: 02:35 мин.
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
Захлаждането продължава, валежите - също Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Чете се за: 01:32 мин.
Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ