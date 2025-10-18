Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата

Само за седмица в София са задържани 103-ма души при специализирана полицейска операция за борба с наркотиците.

Образувани са 24 досъдебни и 46 бързи производства. Акцията продължава.

Проверките са в района на детски градини, училища и на местата, където от СДВР имат информация за концентрация и продажба на наркотици.

Един от случаите със задържани е на Трето районно полицейско управление.