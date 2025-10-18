10 години "Аз съм"

Казвам се Габриела Стоева, на 21 години съм и съм родена в Хасково. Аз съм Стефани Стоева и съм на 20 години и аз съм също от Хасково. Така, преди 10 години започна Аз съм!



Предаването, което ви представя интересни личности и млади таланти. Всяка събота и неделя в продължение на десетилетие, те разказват техните истории, като гости на рубриката са били много състезатели, впоследствие прославили името на България на спортната арена.

Своите вълнуващи истории в Аз съм разказаха Валентина Георгиева, Боряна Калейн, Ерика Зафирова, Филип Кръстев, Любомир Епитропов, Мартин Чой, Никола Цолов, Нургюл Салимова, Стойка Кръстева.



Спомени от първата си тренировка споделиха Владимир Николов, Ивет Горанова и Милена Тодорова.

Не по-малка е емоцията от първото състезание, за която си припомниха Симона Дянкова, Мирела Демирева, Станимира Петрова, Тервел Пулев, Стилияна Николова и много други.

Гледайте във видеото обзор по случай 10 години на предаването Аз съм!