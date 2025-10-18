БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бразилка завърши соло плаването си от Гренландия до Аляска

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Тамара Клинк обяснява успеха си с това, че е имало много малко лед

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бразилска мореплавателка завърши успешно самостоятелното си плаване през Северния ледовит океан.

Тамара Клинк обяснява успеха си с това, че е имало много малко лед. Преди 3 десетилетия плаването през т. нар. Северозападен проход би било невъзможно без ледоразбивач.

28-годишната бразилка е едва втората жена и първата латиноамериканка завършила опасното арктическо пътешествие.

Тя изминава 6500-те километра между Гренландия и Аляска за два месеца.

"Бях много разстроена от това, че успях да го направя заради много по-малкото лед, отколкото очаквах да намеря. Срещнах лед само по девет процента от пътя, което е много малко. Това е част от тенденция, която ще бъде много трудно да се обърне, ако не действаме решително и не направим смели избори през това десетилетие", заяви Тамара Клинк.

Кадри: Тамара Клинк

#бразилка #лед #Северен ледовит океан #Гренландия #Аляска

