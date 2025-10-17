Спомен за Добромир Жечев

Тази седмица ни напусна легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев. Бобата, както галено всички наричаха защитника, е единственият българин, който участва на четири световни първенството.

Предаването на БНТ "Панорама" почете паметта на железния бранител, като припомни за негово интервю през 2013 г.

"През онези времена се вдъхновявахме от публиката и нейната реакция. Имаше го и стремежа да играеш в националния отбор и да се представиш на ниво срещу най-големите футболисти в света. Това беше поколението, което се класира четири пъти подред за световно първенство. Нещата бяха съвсем други. Просто повече мислихме за футбол. Сега има много развлечения", разказа Жечев.

"Да ми кажат да падна - никога. И брат ми да излезе срещу мен, прошка няма. Така съм възпитан на терена да се боря", категоричен бе той.

"Когато химна свири и ти не настръхнеш... веднага бих отстранил от отбор играч, който не настръхва, като свири химна", сподели още легендата на българския футбол.

